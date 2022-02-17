Свадьбы не будет? Яна Захарова на «Доме-2» сообщила по секрету, что Надя Ермакова рассталась с женихом

В мае у Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова должна состояться церемония бракосочетания.

Неделю назад на «Доме-2» случился свадебный переполох. Пары потянулись в ЗАГС, чтобы подать заявление на регистрацию брака. И предложение руки и сердца получила Надежда Ермакова, 37-летняя давняя участница шоу. Его сделал 23-летний Даниэль Чистов, с которым девушка в паре с осени 2021 года.

Свадьбу назначили на май. Но героиня «Дома-2» Яна Захарова рассказала, что Надя Ермакова и ее бойфренд расстались.

Сама невеста никак не комментирует разлуку, лишь в беседе с подписчиками проскальзывают намеки.

Напомним, что на телестройке Надежда Ермакова уже очень давно. Она пыталась строить отношения несколько раз, но семью ни с кем так и не создала.

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