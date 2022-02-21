Минус одна свадьба: звезда «Дома-2» Надежда Ермакова сообщила, что произошло у нее с женихом

Участница телестройки готовилась к бракосочетанию, но оно отменилось.

В мае на «Доме-2» у Надежды Ермаковой и Даниэля Чистова должна была пройти свадьба. Счастливая пара подала заявления, выбрала дату, начала готовиться. Но поползли слухи, что жених и невеста расстались. Ермакова хранила молчание, пока другие участники «Дома-2» вовсю высказывались об отмене церемонии. И наконец высказалась.

Хотя высказыванием односложные ответы девушки можно назвать с натяжкой. Блондинка в общении с подписчиками ответила на прямой вопрос, что произошло у нее с женихом такого, что свадьба отменилась.

Слухи о расставании с Даниэлем Чистовым оказались правдой. «Увы, да», — подтвердила разрыв Ермакова. А в другом вопросе поставила точку: «Свадьбы не будет».

С Даниэлем Чистовым, который на 14 лет младше нее, Надя Ермакова начала отношения осенью 2021 года. Она познакомилась с его родителями, была счастлива и ждала предложения руки и сердца. Из-за чего все-таки пара распалась, пока неясно.

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