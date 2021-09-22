«Разница в возрасте пугает»: Надя Ермакова закрутила роман с парнем, который на четырнадцать лет младше нее

Участница «Дома-2» и кастинг-директор проекта Надя Ермакова встретила на телестройке свою любовь. Но погрязла в сомнениях.

Участница реалити-шоу «Дом-2» и кастинг-директор проекта Надежда Ермакова, пережив несколько разочарований в любви, кажется, наконец-то, нашла свое счастье.

С участником телестройки Даниэлем Чистовым они на одной волне и почти влюблены друг в друга.

Смущает Надю Ермакову лишь одно обстоятельство: избранник на четырнадцать лет моложе нее. Она уже предрекает, что их роман, скорее всего, продлится недолго.

«И разница в возрасте пугает, и разные планы на жизнь, и негативный опыт прошлых отношений… Но мы решили рискнуть, и будь что будет. Даже если это все продлится недолго», — поделилась Надя Ермакова в микроблоге.

Подписчики поддержали Надежду, заявив, что она и Даниэль прекрасно смотрятся вместе, и никакой разницы в возрасте незаметно. Они желают Ермаковой личного счастья, которого она заслужила.

Напомним, Наде Ермаковой хронически не везет в любви. 36-летняя участница проекта уже не раз пыталась строить отношения и под камерами, и без и всякий раз терпела неудачи. Не исключено, что ей как раз и нужен был более молодой партнер, чем она.

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