«Очень красиво и нежно!»: Бузова появилась перед публикой в платье-тунике цвета морской волны и песочных ботильонах

Ольга Бузова радует публику в очень непростое время развлекательным контентом и яркими нарядами на шоу ТНТ «Звезды в Африке».

При этом ведущая проекта старается наряжаться не просто красиво, но и аутентично. Своим образом в яркой тунике она впечатлила не только зрителей, но и профессионального стилиста Ларису Тимиряеву. Тем не менее, модный эксперт также дала несколько советов, как можно улучшить образ телезвезды.

«Природное, гармоничное цветовое сочетание цвета морской волны (платья — туники) и песочного (ботильоны). И сам фасон платья с объемными рукавам напоминает море, а замшевая фактура обуви напоминает песок — очень красиво, гармонично и нежно!

Очень идет Ольге чалма с леопардовым принтом, ей под стать яркий макияж и серьги, но к голове так и просится такое же продолжение. А к платью с сапожками просится более нежный верх или распущенные волосы с серф — локонами, например. А так, складывается ощущение, что голова отдельно, а тело отдельно.

По поводу моды, хочу отметить, что объемы как лидировали, так и лидируют на модном пьедестале, особенно акцентно, так что образ однозначно модный. Объемное платье на контрасте сделало акцент на стройных ногах, а нюдовый оттенок сапожек плюс острый мыс, визуально сделали их еще длиннее.

А если бы верх был бы не в леопарде а тоже в нюдовых оттенках, то сам силуэт казался бы визуально выше, поскольку продлевался бы не только снизу, а еще и сверху (оптическая иллюзия, когда силуэт начинается и заканчивается одним цветом, то визуально вытягивается вверх и вниз)», — прокомментировала лук Ольги Бузовой специально для издания Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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