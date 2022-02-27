«Когда трогаешь мою покойную мать»: Юля Салибекова набросилась на мужа после его слов о родительнице

Конфликт между Юлией и Тиграном Салибековым набирает обороты. После расставания многодетные родители выясняют отношения в социальных сетях.

Тигран Салибеков после рассказа Юлии об отношениях со свекровью, решил задеть маму жены, которой уже много лет нет в живых.

Юлия Салибекова молчать не стала и публично приложила мужа за его высказывания.

«Когда трогаешь мою покойную мать, Тигран, которая никак тебя не обидела и которую ты даже не знал лично, показываешь свое гадкое нутро, — написала Юлия Салибекова в сторис микроблога. — Именно ты сейчас льешь грязь. Я рассказываю свою боль! Если твои родственники и ты так поступали – это ваша вина. Моя вина лишь в том, что позволила себя топтать, и еще тогда не дала отпор».

Напомним, Тигран и Юлия Салибекова расстались после десяти лет совместной жизни и рождения троих сыновей. Пара пока не оформила развод официально.

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