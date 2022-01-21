«Лисичка и ее милые лисята»: Юля Салибекова воссоединилась с тремя сыновьями после долгой разлуки

Экс-участница «Дома-2» Юля Салибекова поделилась милым кадром, на котором запечатлела всех своих наследников.

Бывшая участница «Дома-2» Юля Салибекова после долгой разлуки воссоединилась с сыновьями.

Эльдар, Ролан и Баграт вместе с папой Тиграном Салибековым гостили у его родственников в Моздоке.

А Юля Салибекова побывала в Санкт-Петербурге, где сейчас живет ее сестра-двойняшка Катя Колисниченко. Экс-участницы сменили имидж, перекрасив волосы в рыжий цвет. Сейчас Юля называет себя лисичкой.

В микроблоге она поделилась снимком, на котором запечатлелась вместе с тремя сыновьями.

«Лисичка и ее милые лисята. Всем желаю здоровья и душевного равновесия, а мои дела налаживаются», — написала Юлия Салибекова под снимком.

Напомним, в канун Нового года Юля крупно поскандалила с мужем Тиграном Салибековым, он даже съехал от жены и детей в другую квартиру. Сейчас пара ищет компромисс и пытается сохранить свою многодетную семью.

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