«Они не хотят жертв»: американский режиссер раскрыл тактику российских войск на Украине

Американский режиссер документального кино Гонсало Лира Лопес, который находится в Киеве, рассказал о тактике российских войск на Украине.
«Люди в США не понимают, что происходит. Мы видим, что, когда русские встречают сопротивление, они останавливаются, отступают и затем окружают. Они не хотят жертв, и люди, кажется, этого не понимают — не только среди гражданских, но и среди бойцов украинской армии».
Как отметил режиссер, именно поэтому и нет масштабных жертв с сотнями убитых. По его словам, российская армия «на цыпочках проникает на Украину».
Режиссер подчеркнул, что речи о Третьей мировой войне нет. Лира Лопес заявил, что спокойно сидит в центре Киева и вещает по Интернету на весь мир. В случае какой-то войны делать этого он бы не мог, сообщает «Комсомольская правда».
Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.
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