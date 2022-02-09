На домашнем: Мирослава Карпович в белом платье оверсайз предстала на кухне

Актриса поделилась редкими кадрами, на которых отметилась в домашней обстановке.

Мирослава Карпович является известной актрисой. Она уже прославилась после съемок в сериале «Папины дочки». Однако потом Мирослава едва не завершила актерскую карьеру, так как решила стать моделью.

Но теперь она не только участвует в фотосессиях, но и играет в театре. А два года назад стало известно, что артистка также закрутила роман с Павлом Прилучным. Если первое время они скрывали отношения, то теперь уже вместе ездят в отпуск.

Обычно Карпович редко делится кадрами, на которых занимается домашними делами. Но на днях она снялась на кухне для проекта, который не стала называть. Актриса предстала в белом платье-рубашке.

Она присобрала волосы. Мирослава взбивала тесто в специальной емкости. При этом она улыбалась. В домашней обстановке звезда выглядела элегантно. Она подчеркнула стройные ноги.

Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие посчитали, что она решила улучшить кулинарные навыки, чтобы баловать Прилучного новым блюдами.

«Ну до чего хорошенькая», «Очень красивая», «Какая вы нежная», «Такую девушку приятно видеть на кухне», «Излучаете тепло», «Интересно, что вы любите готовить?», «А Паша вам помогал?», «Обстановка как у вас в квартире», «Такой простой и женственный образ», «Любуюсь вашей красотой», — стали писать пользователи Сети.

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