«Все классно»: Боня засняла, как подросшая дочка в джинсах клеш и маминых мюлях завтракает блинами

Виктория Боня является известной бизнесвумен. Она прославилась, когда участвовала в шоу «Дом-2». После ухода с проекта ей удалось поработать телеведущей. До сих пор она участвует в модных фотосессиях и украшает обложки глянца.

Виктория давно живет в Монако. Она растит дочку Анджелину, которую родила от бизнесмена Алекса Смерфита. С миллионером звезда давно рассталась и готовится к свадьбе с новым избранником.

Еще недавно Боня была в Москве. Она провела несколько дней вдалеке от наследницы. Но теперь светская львица снова находится в Монако. Она поделилась редкими кадрами с девятилетней дочкой.

Анджелина сидела за столом в джинсах клеш и голубой толстовке. Она ела блины с шоколадной пастой. При этом Виктория заметила, что ее наследница облачилась в ее туфли Bottega Veneta.

«Я, конечно, все понимаю. Блинчики, все классно. Анджелина, а вот это что?» — отметила звезда.

Примечательно, что Анджелина уже не в первый раз берет мамину обувь. Она учится ходить на каблуках. К слову, недавно девочка заинтересовалась фигурным катанием. Теперь она не только учится верховой езде на лошадях, но и катанию на коньках.

Поклонники отметили, что дочка Бони очень похожа на своего папу. «Как она быстро растет», «Классная», «Девочка очень похожа на отца», «Модница», «Вся пошла в маму», «Какая она у вас красавица», — прокомментировали кадры подписчики.

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