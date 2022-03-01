«Боятся не попасть в Италию и не погреть пятые точки»: Сенчукова обвинила некоторых россиян в предательстве

Как отметила певица, ей стыдно за часть людей, живующих в родной стране.

Певица Наталья Сенчукова в Instagram поддержала политику президента России Владимира Путина. По ее словам, сейчас наши солдаты защищают родную страну и наши жизни.

«Каково им и их семьям знать, что среди ближних — предатели! Да, люди, которые родились и выросли здесь, а сейчас топят против страны, боясь не попасть в Италию и не погреть на солнышке свои пятые точки, — предатели». Наталья Сенчукова

Как отметила певица, те, кто предают сейчас свою религию и родину, могут предать в будущем и собственную мать. Она призвала всех очнуться. По словам Сенчуковой, если не действовать на упреждение, то Россию бы просто уничтожили через несколько лет, стерли с планеты.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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