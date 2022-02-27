«Наблюдать и любоваться»: тайно родившая от Табакова актриса показала дочь

Софья Синицына сама воспитывает дочь, которой в этом году исполнится два годика.

Вдова Олега Табакова Марина Зудина стала бабушкой в 2020 году, но узнала об этом не сразу. Такой сюрприз маме сделал сын Павел и его избранница Софья Синицына. Правда, после того, как малышка появилась на свет, пара рассталась и теперь Софья сама воспитывает дочь.

Накануне она поделилась свежим снимком малышки Мии.

«Мия – особенный ребенок. Наверняка, так считает каждая мама. И я это чувствую каждый день, что происходит что-то невероятное, на что я уж точно не имею никакого влияния. Мне остается лишь наблюдать и любоваться. Потому что вместе мы нерушимая, красивая и смешная сила, а сострадание — единственное противоядие», — написала Синицына.

Добавим, что о личной жизни актриса не рассказывает, а Павел уже устроил ее. Еще прошлой осенью он вышел в свет PR-агентом Ксенией Ермоленко.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.