«Пожелание тебе беречь себя — оно бесполезно. Ты неуемный!»: Евгений Миронов поздравил Владимира Машкова с днем рождения

27 ноября Владимир Машков отмечает день рождения. Актеру исполнилось 58 лет. Евгений Миронов поздравил своего близкого друга.

«Дорогой мой друг, с рождением! Нас связывают долгие годы дружбы с тобой со студенческой жизни. Первые шаги в театре нашего учителя Олега Павловича Табакова. Множество совместных работ в кино. Ты был всегда и остаешься безумным фантазером, неуемным сочинителем, энерджайзером творческого процесса. А теперь ты отвечаешь за большое и важное дело — театр и колледж, созданные нашим учителем. Пожелание тебе беречь себя — оно бесполезно. Ты неуемный! Я желаю тебе осуществления всех твоих идей, твоих прекрасных планов, а рядом пусть будут люди, помогающие и сохраняющие твои силы и таланты», — искренне произнес Миронов в беседе с ФАН.

Владимир Машков и Евгений Миронов подружились еще в юности в Школе-студии МХАТ. Голодная студенческая жизнь сблизила молодых людей и положила начало долгой и крепкой дружбы. Вместе они делали первые шаги в кинематографе. Сейчас оба – художественные руководители театров.

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