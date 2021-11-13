«Все говорили — Боярский, смотрите, Боярский!»: Машков рассказал, как его путали в юности с коллегой

Актер Владимир Машков в Instagram рассказал о годах, проведенных в школьном ансамбле. Тогда, по его признанию, он учился неважно, однако хорошо пел и играл на гитаре.

По словам Машкова, в девятом классе пионервожатая привлекла его к работе в агитбригаде. Она называлась «Время». Все члены бригады ходили тогда в одинаковых рубашках.

«Все серьезно. Поэтому меня практически не обременяли занятиями в школе. Я — пел. «Пора-пора-порадуемся…» У меня в то время были длинные волосы и усы такие слабенькие. И все говорили: «Боярский, смотрите, Боярский!» Владимир Машков

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Напомним, что Владимир Машков – художественный руководитель Театр имени Олега Табакова. Он – народный артист России.

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