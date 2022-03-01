На голове капюшон, густая челка прикрывает лоб: 67-летняя Вайкуле облачилась в зелено-желтую олимпийку

Певица большую часть времени проводит в Латвии, но время от времени приезжает и в Россию.

Лайма Вайкуле давняя подруга Примадонны. Латвийская певица иногда приезжает в Россию, чтобы повидаться с близкими ей людьми. Так, к примеру, артистка гостила в подмосковном замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Ну а жена шоумена Максима Галкина старается каждое лето проводить на рижском взморье.

Правда, из-за пандемии Примадонна просидела в деревенской глуши. На курорт с детьми — двойняшками Гарри и Лизой, на летних каникулах она не ездила.

Лайма Вайкуле не так часто выходит на связь с поклонниками в Instagram. В этом году латвийская певица пропустила новогоднюю вечеринку в особняке Примадонны.

На свежих кадрах в своем микроблоге артистка позировала в желто-зеленой олимпийке, старательно прикрыв кисти рук. На голову Лайма накинула капюшон, а лоб скрыла под густой челкой, оставив у лица вьющиеся кокетливые пряди. Изюминкой образа Вайкуле стали очки-лисички.

В одном из интервью Лайма Вайкуле призналась, что она мало ест: может обходиться салатами и ягодами. По словам певицы, любая еда должна быть простой. Деликатесами и кулинарными изысками себя Вайкуле не балует.

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