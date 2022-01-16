«А как же деревенские посиделки с Аллой?» Вайкуле с модной челкой-шторкой в горах послала Пугачевой воздушный поцелуй

В свои 67 лет Лайма Вайкуле выглядит божественно! Позируя на фоне гор, латвийская певица предстала в кадре с эффектной модной челкой-шторкой. Такая укладка пользуется популярностью и у Аллы Пугачевой, когда та примеряет парики. Артистка, судя по всему, променяла уютные зимние деревенские посиделки с Примадонной, на роскошный отдых в горах. Внешностью отдохнувшей Лаймы Вайкуле восхитился и юморист Владимир Винокур. «Голливуд!» — подразнил комик изысканным комплиментом эффектную блондинку.

Вайкуле поздравила поклонников со старым Новым годом, и отдельно вспомнила Аллу Пугачеву, постав ей воздушный поцелуй. Латвийская певица надеется, что после пандемии они все снимут маски и смогут чаще видеться: и в замке Примадонны в деревне Грязь, и летом на Рижском взморье. «А как же деревенские посиделки с Аллой?», «Профукала-таки новогоднюю тусовку в Грязи?», «Аллуся часто собирает гостей в замке, а вот Лаймочку не видно?? Поссорились?», «Макс, небось, скучает больше Аллы», «Хорош сидеть в горах, в деревне лучше», — пишут фанаты.

«Чтобы мы улыбались, были веселыми и здоровыми! Аллочка, чмок! (Воздушный поцелуй, — Прим. ред.). Одним словом, чтобы мы уже эти маски сняли, часто встречались и были счастливыми!» — отметила Лайма.

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