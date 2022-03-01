Прерванное путешествие: Курбан Омаров вышел на свободу в Риме

Ранее блогера задержали сотрудники полиции и доставили его в отделение.

В конце февраля Курбан Омаров отправился в путешествие по Италии. Блогер успел побывать в Милане и Венеции, а на въезде в Рим его арендованный автомобиль остановили сотрудники полиции и попросили проследовать в участок.

Накануне на связь вышел партнер Омарова, который сообщил, что бизнесмен находится в участке. После задержания у него проверяли инстаграм и уточняли, какой позиции он придерживается на фоне происходящих в мире позиций.

Теперь же, по информации «СтарХита», Курбан Омаров вышел на свободу. В участке он провел ночь. О том, какие обвинения ему были предъявлены, ничего не сообщается.

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