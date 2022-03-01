«Находится в отделении полиции»: партнер Курбана Омарова рассказал о его задержании в Риме

На днях Курбана Омарова при въезде в Рим задержала полиция. Кадры происходящего бизнесмен опубликовал в своем микроблоге, после чего перестал выходить на связь. Накануне администратор его аккаунта и партнер, которого зовут Каро, сделал заявление.

«Единственное, что мы знаем: он находится в отделении полиции в Риме. При въезде в город он был остановлен и проведен в участок. Знаем, что первым делом после задержания они смотрели его инстаграм и интересовались позицией по насущным вопросам», — сказал Каро.

Добавим, в путешествие по Италии Курбан Омаров отправился в конце февраля. Блогер успел побывать в Милане, Венеции, путешествуя на арендованной машине.

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