«Добро пожаловать»: Курбан Омаров задержан итальянской полицией в Риме

Курбан Омаров уже несколько дней путешествует по Италии. На арендованной машине он отправился в Рим через Флоренцию.

Однако его путешествие было прервано. На въезде в Рим Курбана Омарова задержала полиция. В сторис микроблога Курбан Омаров показал, как его препровождают в полицейский участок.

«Добро пожаловать в Рим», — подписал видео экс-супруг Ксении Бородиной.

Курбан Омаров уже успел связаться с адвокатами в России, а те направили к нему на помощь своих итальянских коллег.

«Курбан приехал в Рим, на дороге с ним поравнялась машина с полицейскими, которые попросили следовать за ними. Одна из версий — кто-то позвонил правоохранителям и пожаловался на него. Сейчас Курбан находится в местном участке, его опрашивают о целях визита, дальнейших перемещениях. Разбираемся, что произошло», — цитирует адвоката Сергея Жорина издание «СтарХит».

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