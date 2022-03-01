«Есть у меня и старшие дети»: Сергей Безруков проговорился о наследниках от Кристины Смирновой

Актер рассказал, в честь кого он назвал своих младших детей.

Актер Сергей Безруков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о своих наследниках, которых у него пятеро.

«Есть у меня еще и старшие дети. У меня больше трех наследников. Жена Аня родила почти подряд мне троих детей. У младшего Васи два зуба вылезли. Ему сейчас уже полгода». Сергей Безруков

Безруков также рассказал, почему с женой режиссером Анной Матисон они так назвали своих детей.

«Мы как увидели дочку, так и назвали сразу Машей. Одна из моих бабушек Василиса, поэтому младшего сына навали Васей. А мой прадед Степан. Вот так совпало, что сына назвали Степой», — заметил Сергей Безруков.

Напомним, что у Сергея Безрукова есть старшие дети, о которых он не распространяется. Дочь Александра появилась на свет в 2008 году, а сын Иван — в 2011 году. Их матерью является актриса из Санкт-Петербурга Кристина Смирнова.

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