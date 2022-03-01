«Хочется слетать в Париж и поужинать в ресторане»: Безруков рассказал, что хотел бы подарить жене

Актер Сергей Безруков в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал, что хотел бы подарить своей жене режиссеру Анне Матисон на 8 Марта.
«У меня жена — творческий человек, поэтому всегда хочется придумать что-то творческое. Путешествие какое-нибудь. Я надеюсь, что когда-нибудь откроют границы и мы все равно куда-то съездим. Я мечтаю приехать в Париж. Это был бы прекрасный подарок для жены».
По словам Сергея Безрукова, он верит, что когда-нибудь вернется время, когда россияне могли свободно летать по всему миру.
«Без куар-кодов, без всяких прививок, без всякого ограничивающего нашу возможность путешествий. Хочется слетать в Париж и поужинать в ресторане», — заявил Сергей Безруков.
Напомним, что Сергей Безруков женат с 2016 года на режиссере Анне Матисон. У пары уже трое общих детей.
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