«Вырастет очень красивая и высокая женщина»: Сергей Безруков рассказал, кем видит свою дочь в будущем

Звезда «Бригады» Сергей Безруков ответил на вопрос о будущих профессиях своих детей. Знаменитость видит, что малыши тянутся к театру.

Дети Сергея обожают смотреть постановки отца и сами разыгрывают небольшие сценки. Но это не значит, что они станут актерами, уверяет Безруков.

«Тут предугадать невозможно, нужно заниматься. В какой момент выстрелит не понятно», — объяснил Безруков, наблюдая за своими детьми.

«Постоянно наряжаются и мне показывают спектакли. Говорить о том, что в них есть мои пародийные и актерские задатки…ну посмотрим. Что-то есть, но у всех детей есть склонность к театру. Пока говорить рано, они очень любят музыку. Вася любит классику», – рассказал заботливый отец Сергей Безруков.

Артист не знает, какую профессию выберет его дочь Мария. Одно Безруков знает точно: в девочке есть задатки лидера и красота.

«И нянька, и в то же время она — характерная личность. Мне кажется, из нее вырастет очень красивая и высокая женщина. В ней есть лидерские качества. Она может стать режиссером или продюсером. Главное –помочь в развитии, а дальше талант разовьется», – заявил актер в шоу Аллы Довлатовой на «Русском радио».

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