«Никак не могу успокоиться»: Ирина Безрукова высказалась о ситуации на Украине

Спецоперация России на территории Украины многих не оставила равнодушными. В пятницу, 25 февраля, актриса Ирина Безрукова прервала молчание в соцсетях и поделилась своими мыслями о событиях в Донбассе.

«То, что сейчас происходит, не укладывается в моей голове. Я украинка. Мои родственники живут в Харьковской области, мои друзья и коллеги сейчас в Киеве. Никак не могу успокоиться, — поделилась 56-летняя звезда в Instagram. — Нам всем сейчас очень нужна поддержка друг друга. Теперь, когда я встречаю своих друзей, то просто обнимаю их».

В сториз Безрукова добавила, что, как обычно, приехала на съемку, но атмосфера вокруг отличается. Люди вокруг актрисы стали «тихими и задумчивыми».

Напомним, второй день продолжается специальная операция Российских вооруженных сил по защите признанных нашей страной Донецкой и Луганской народных республик.

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