«Не верю, что так могла сказать»: в окружении Серовых высказались о конфликте певца с экс-женой

Несколько дней назад Елена Стебенева заявила, что ей не дают видеться с внуками.

Один из близких людей к семье музыканта Александра Серова на правах анонимности в беседе с Teleprogramma.pro высказался о конфликте в семье исполнителя.

Ранее бывшая жена Александра Серова Елена Стебенева заявила, что ей не дают видеться с внуками — детьми Мишель Серовой, дочери музыканта.

«Это полнейшая чушь. Не верю, что она могла так сказать. Саму программу, где она это, возможно, произнесла, я еще не видела». Близкий семьи Серовых

Напомним, что Александр Серов крайне негативно относится к бывшей жене Елене Стебеневой. Он считает, что она в свое время его предала.

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