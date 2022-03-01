«Не верю, что так могла сказать»: в окружении Серовых высказались о конфликте певца с экс-женой

Один из близких людей к семье музыканта Александра Серова на правах анонимности в беседе с Teleprogramma.pro высказался о конфликте в семье исполнителя.
Ранее бывшая жена Александра Серова Елена Стебенева заявила, что ей не дают видеться с внуками — детьми Мишель Серовой, дочери музыканта.
«Это полнейшая чушь. Не верю, что она могла так сказать. Саму программу, где она это, возможно, произнесла, я еще не видела».
Напомним, что Александр Серов крайне негативно относится к бывшей жене Елене Стебеневой. Он считает, что она в свое время его предала.
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