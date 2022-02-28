«Приятный вечер»: Мишель Серова показала редкое фото с красавцем-мужем

Мишель Серова — дочь популярного музыканта Александра Серова и гимнастки Елены Стебеневой недавно стала мамой во второй раз. Несмотря на это начинающая артистка смогла повеселиться в компании друзей, которые поздравили ее с рождением сына Макара.
В своем инстаграме Мишель поделилась кадрами с вечеринки.
«Приятный вечер в кругу друзей в честь рождения Макара. Спасибо всем за поздравления! P. S. Общее фото полностью не вошло», — написала Мишель.
Фолловеры отметили, что муж звездной наследницы заметно похорошел за последнее время.
«Роман похорошел! Красивая пара! Счастья вам, расти Макару здоровым и крепким, есть в кого», — писали пользователи Сети.
Напомним, супруги воспитывают двухлетнюю дочь Мию.
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