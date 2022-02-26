«Тайком приезжать мне противно»: бывшая жена Серова заявила, что ей не дают видеться с внуками

Как отметила Елена Стебенева, она не вор и не преступник.

Бывшая жена музыканта Александра Серова Елена Стебенева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что ей не дают видеться с внуками.

«Тайком приезжать мне противно. Я не вор какой-то и не преступник. Внучка, когда родилась, то я видела ее всего пять раз. Когда я была на выписке, то Серов задал нашей дочери Мишель вопрос, зачем меня пригласили. Попросил дочь со мной не общаться». Елена Стебенева

Как отметила Елена Стебенева, когда дочка к ней приезжают, то они скрывают от Александра Серова этот факт. «У него обида на меня. Когда видит меня на телевидении, то его еще больше трясти начинает», — заявила Елена Стебенева.

Напомним, что у Елены Стебеневой двое внуков. Это дети их с Александром Серовым дочери Мишель.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.