«Ну где тут любовь? Ее нет»: бывшая жена Серова рассказала о конфликте с артистом

Бывшая возлюбленная Александра Серова — Елена Стебенева — призналась, что в их отношениях с артистом много эгоизма. Каждый из них не хочет пойти на сближение.

Однако Стебенева уверена, что перемирие с экс-избранником возможно. И в этом может помочь их общая дочь Мишель Серова.

«Все зависит от моей дочери. Если она захочет, то легко решит это. Но это не значит, что я в истерике и с кем-то ругаюсь. Почему сложности в общении с внуками? Это так сложно, но попробую объяснить».

Стебенева добавила, что они с Серовым взрослые люди и смогут договориться при желании:

«Мы, взрослые мамы и папы, бабушки и дедушки, иногда включаем свой эгоизм! А что это значит? Это значит, что мы прежде всего думаем о себе. О своих хотелках! Ну где тут любовь? Ее нет. Любовь — это отдавать! Любовь — это когда душа поет от счастья за другого».

«С чего вы взяли, что я лезу? Хотя понимаю, вы многое не знаете и не видите. Для меня Мишель — не просто дочь, она для меня подруга! Очень уважаемая уже женщина. Между нами уважительные отношения. Вот правда смешно такое читать», — заявила Стебенева в личном микроблоге.

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