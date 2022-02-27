«Все впереди»: Волочкова посадила на шпагат нового возлюбленного

У Анастасии Волочковой новая любовь. На этот раз ее избранником стал Дмитрий. По иронии судьбы он тоже банщик, как и предыдущий кавалер по имени Сергей. Правда, Дмитрий строит бани, а не управляет ими.

В своем инстаграме Анастасия показывает, как весело проводит время с Димой. Накануне они побывали в спортзале, где молодой человек провел тренировку по боксу, а блондинка попросила его сесть на шпагат. Но Дмитрий пока не может похвастаться хорошей растяжкой.

«Ну ладно, мы только познакомились. Все впереди», — сказала Волочкова.

Напомним, Дмитрий младше Анастасии более чем на 20 лет. Ранее его бывшая девушка рассказывала, что у предпринимателя много долгов и кредитов.

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