«Молодой, очень красивый»: Анастасия Волочкова назвала точный возраст нового возлюбленного

Балерина Анастасия Волочкова, которой в январе нынешнего года исполнилось 46 лет, заявила, что ее новому возлюбленному Дмитрию Корнееву всего 26 лет. Он очень красивый мужчина.
«Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны».
По словам балерины, она никогда не судит своих мужчин по количеству денег, которые они зарабатывают. Неважен и социальный статус, а также профессия. Главное для Анастасии Волочковой, чтобы это был хороший человек, внимательный и любящий, сообщает «Собеседник».
Напомним, что не так давно Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она не долго тосковала в одиночестве, найдя себе нового ухажера.
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