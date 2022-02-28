«Молодой, очень красивый»: Анастасия Волочкова назвала точный возраст нового возлюбленного

По словам балерины, она видит влюбленность в нее Дмитрия Корнеева.

Балерина Анастасия Волочкова, которой в январе нынешнего года исполнилось 46 лет, заявила, что ее новому возлюбленному Дмитрию Корнееву всего 26 лет. Он очень красивый мужчина.

«Он на 20 лет меня младше. Я люблю молодых, красивых, моложе меня. Я когда вижу эту влюбленность, эти чувства, еще больше убеждаюсь, что любви все возрасты покорны». Анастасия Волочкова

По словам балерины, она никогда не судит своих мужчин по количеству денег, которые они зарабатывают. Неважен и социальный статус, а также профессия. Главное для Анастасии Волочковой, чтобы это был хороший человек, внимательный и любящий, сообщает «Собеседник».

Напомним, что не так давно Анастасия Волочкова рассталась со своим возлюбленным Сергеем Кузнецовым. Она не долго тосковала в одиночестве, найдя себе нового ухажера.

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