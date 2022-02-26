Блондинка с родинкой на щеке: Кристина Асмус показала, как выглядела в детстве

Актриса призналась, что хотела бы вернуться в то время, когда была маленькой.

Кристина Асмус уже много лет снимается в кино. Она стала знаменита, когда вышел сериал «Интерны». Позже Кристина стала женой Гарика Харламова.

Она прожила в браке с юмористом семь лет и родила от него дочку Анастасию, но в 2020 году они развелись. Примечательно, что теперь артистка часто экспериментирует с имиджем. Она носит короткие юбки и женственные платья.

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26 февраля Асмус решила опубликовать архивное фото. Она показала, как выглядела в детстве. На снимке актрисе около пяти лет. Она в полосатом джемпере смотрит в кадр. Тогда будущая звезда носила каре. На ее щеке уже была родинка.

«Через 1,5 месяца мне будет 34 года. Я всегда хотела быть старше своих лет. В 15, в 18, в 25 и в 33. Вот уже месяцев 7 я говорю, что мне 34, а не 33. А сейчас я лежу на кровати, не сплю, реву и хочу обратно……в свое детство. Хочу срывать яблоки с деревьев и в казаки-разбойники во дворе. Господи, пусть у наших детей будет беззаботное детство. Господи, пусть оно будет», — написала Кристина.

На другом свежем фото, она запечатлелась дома в трикотажном наряде. Актриса теперь носит длинные локоны и красится в нюдовые тона.

Поклонники отметили, что она почти не изменилась. Однако вскоре звезда отключила комментарии к посту. По всей видимости, Кристина хочет избежать критики в свой адрес.

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