В черной блузе и брючках Burberry: Елена Захарова запечатлела младшую дочку в день рождения с букетом белых роз

Актриса Елена Захарова поделилась редким фото наследницы в день ее четырехлетия.

Звезда театра и кино Елена Захарова накануне отпраздновала четвертый день рождения младшей дочери.

Имя маленькой наследницы Елена Захарова не раскрывает. Актриса не показывает дочь общественности, она не размещает снимки малышки в микроблоге и не выводит наследницу в свет.

Но в день рождения наследницы Елена Захарова сделала исключение из правил. Она разместила фото своей дочери, опубликованное в сторис ее подруги.

В кадре малышка, облаченная в стильную блузку и брючки Burberry, прижимает к себе подаренный ей букет белых роз и эустом. Малышка — шатенка с волосами по плечи.

«К очаровательной девочке с нежным букетом белых роз. С днем рождения!» — подписала знакомая Елены Захаровой кадр.

Сама актриса публично поздравила дочку, посвятив ей пост в микроблоге.

«Ура! Сегодня самому дорогому и любимому человеку, моей доченьке, исполнилось 4 года! Доченька, расти здоровой, счастливой и самой прекрасной! Спасибо, что ты выбрала меня», — написала Елена Захарова.

Напомним, в начале ноября Елена Захарова отмечала скорбную дату — исполнилось десять лет со дня смерти ее старшей дочки.

Анна-Мария скончалась в грудном возрасте от инфекции, в феврале будущего года малышке могло бы исполниться 11 лет.

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