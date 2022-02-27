Уже взяла чемоданы: Бородина собралась с дочками улетать из страны на фоне закрытия неба для россиян

Ведущая сказала поклонникам, что давно планировала эту поездку.

19 стран Европы уже закрыли небо для россиян и этот список неуклонно растет. Германия, Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Великобритания, Дания и другие государства больше не принимают пассажиров из России, сообщил сайт КП.

На фоне столь нестабильного положения телеведущая Ксения Бородина собрала чемоданы и отправилась в аэропорт с дочками Теоной и Марусей.

Звезда сообщила поклонникам, что давно запланировала этот отпуск и не собирается за него оправдываться перед ними, как и за свое молчание по поводу нестабильной политической ситуации в мире.

«Я создавала свой Instagram исключительно для развлекательного контента. А свое мнение я сказала своим близким», — прокомментировала Бородина.

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