«Небо, море, солнце, гастроли!»: Захарова блеснула на курорте стройными ножками в маленьком черном платье

Актриса выступает со спектаклем «Город» за границей.

Елена Захарова отправилась в тур по Европе со спектаклем «Город» в составе труппы театра «Школа современной пьесы».

Звезда выступила на Кипре и в Испании. Здесь на побережье артистка запечатлелась в маленьком черном платье в духе Коко Шанель.

Французская модельер была убеждена, что хотя бы одно маленькое черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. У нее же их было великое множество.

46-летняя Елена Захарова не смогла скрыть в своем наряде мини стройных ножек и хрупкой фигуры.

«Небо, море, солнце, гастроли!» — подписала артистка обнародованное фото из Испании.

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