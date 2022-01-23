Просто леди: Федорова в мерцающем платье в пол и соболиной шубе отметилась в стенах Кремля

Оксана Федорова является бывшей обладательницей титула «Мисс Вселенная». Она не скрывает, что с тех пор в ее жизни многое изменилось. Оксана стала телеведущей и певицей. Порой она выступает на праздничных концертах.

При этом брюнетка успевает воспитывать двоих детей с мужем Андреем Бородиным. Не так давно она провела время с родными и посетила церковь в Рождество.

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А теперь Оксана вернулась к привычному графику. 22 января она пришла в Кремль где прошел турнир по бальным танцам «Кубок Кремля».

Для такого случая телеведущая облачилась в силуэтном платье в пол ультрамаринового цвета с эффектом мерцания. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Федорова не удержалась и тоже пустилась в пляс на паркете. Она смогла повеселится с другими гостями.

Потом светская львица устроила дефиле за кремлевской стеной. Она накинула соболиную шубку, а вот ноги были оголены. Оксана в туфельках шла по улице и пела. Она осталась в восторге от вечера.

Поклонники восхитились тем, как выглядит победительница конкурсов красоты. «Какая ты красивая», «Вот это наряд», «Выглядите потрясающе», «Ну что за дива», «Роскошно выглядите», «Шубка у вас такая шикарная», «Оксана, как вы хороши», «Ой, как царская особа», «Выглядите бесподобно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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