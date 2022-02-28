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Instagram закрыл пост Николая Баскова о спецоперации России

Социальная сеть сделала отметку на публикации, что это «ложь».

Instagram закрыл пост Николая Баскова о спецоперации России
Николай Басков. Фото: Global look press

Николай Басков продолжает ощущать резонанс со стороны Европы на свой патриотический пост в Instagram в поддержку спецоперации России.

На черном фоне певец написал: «Россия войн не начинает, Россия войны заканчивает». И подробно изложил, почему так считает.

После этого Министерство иностранных дел Латвии внесло Николая Баскова в черный список, ссылаясь на то, что звезда попала под санкции за поддержку России.

Теперь обложку публикации закрыла сама социальная сеть. Увидеть ее сразу невозможно и, лишь кликнув на строчку «просмотреть», можно ознакомиться.

Пост Баскова не понравился медиапроекту FactCheck Georgia, именно он отметил его как «ложь».

Пост Баскова прикрыли. Скриншот: instagram.com/nikolaibaskov/

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