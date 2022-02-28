Россиян и белорусов МОК занес в черный список международных соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.
Исполком организации, вынося свое решение, заявил, что так нужно, чтобы сохранить «безопасность соревнований и честность».
«Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — сказали в МОК.
Кроме того, Международный олимпийский комитет отозвал олимпийские ордена у трех политических деятелей России, включая президента Владимира Путина. В черный список МОК также попали заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Причина — ситуация на Украине.
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