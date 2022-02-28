Судак с тыквенным пюре
Видео
Как выбрать модный тренч весной 2022 года
Видео

Россиян и белорусов МОК занес в черный список международных соревнований

Также комитет отозвал олимпийские ордена у Владимира Путина.

Россиян и белорусов МОК занес в черный список международных соревнований
Российские спортсмены на Олимпиаде в Пекине. Фото: Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.

Исполком организации, вынося свое решение, заявил, что так нужно, чтобы сохранить «безопасность соревнований и честность».

«Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — сказали в МОК.

Кроме того, Международный олимпийский комитет отозвал олимпийские ордена у трех политических деятелей России, включая президента Владимира Путина. В черный список МОК также попали заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Причина — ситуация на Украине.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Владимир ПутинвойнаМОКновостиновости спортановости УкраиныУкраина