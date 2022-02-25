«Россия войны не начинает, Россия их заканчивает»: Басков высказался о ситуации в Украине

Николай Басков высказал свое отношение к спецоперации России на Донбассе. «Россия войны не начинает, Россия их заканчивает», — сказал он.

По мнению артиста, операция полностью соответствует международному праву.

«Решение о проведении специальной военной операции принято в соответствии со ст. 51 части 7 Устава ООН, которая предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. Она распространяется не только на России как члена ООН, но и на ее союзников — признанных Россией независимыми республиками ДНР и ЛНР. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик», — высказался певец.

Николай Басков подчеркнул, что целью операции является мирная жизнь на Донбассе, а также дефашизация и демилитаризация Украины, а значит — защита России от ставших очевидными военных угроз на ее границах.

Он уверен, что операция миротворческая, которая призвана прекратить геноцид и предотвратить нападение на Россию, своего рода самозащита нашей страны и ее союзников.

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