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Николай Басков внесен Латвией в список нежелательных лиц для посещения страны

Заявление сделал глава МИД Эдгарс Ринкевич.

Николай Басков внесен Латвией в список нежелательных лиц для посещения страны
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич заявил, что российский эстрадный исполнитель Николай Басков вносится в список нежелательных лиц Латвийской Республики из-за поддержки действий России на Украине.

Николай Басков
Николай Басков. Фото: Globallookpress.com

Ранее Николай Басков заявил в социальных сетях: «Россия войны не начинает. Россия их заканчивает». Таким образом, он открыто поддержал действия президента страны Владимира Путина по украинскому вопросу, сообщает РИА Новости.

Эти слова «Золотого голоса России» вызвали широкий общественный резонанс. Украинские исполнители Потап и Макс Барских уже нелестно отозвались о российском коллеге. К примеру, рэпер потребовал лишить Баскова звания народного артиста Украины. Барских назвал Баскова придворным шутом.

Напомним, что Россия проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании Россией ДНР и ЛНР.

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Владимир ПутинДонбассЛатвияНиколай БасковЭдгарс Ринкевич