«Меры могут быть очень строгими»: глава МОК Бах допустил дисквалификацию Тутберидзе

По словам спортивного чиновника, к российскому тренеру могут быть применены серьезные меры наказания.

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что к российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе могут быть применены самые серьезные санкции.

Как заметил Томас Бах, будет проведено серьезное расследование, чтобы пролить свет на положительную допинг-пробу фигуристки Камилы Валиевой.

«Мы верим Всемирному антидопинговому агентству. Мы не будем сомневаться при принятии необходимых мер. Говоря это, я имею в виду, что меры могут быть очень строгими». Томас Бах

Напомним, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной. После Олимпиады расследование будет продолжено, сообщает «Матч ТВ».

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