«Талантливая, самобытная актриса»: Путин поздравил Догилеву с юбилеем

27 февраля свой день рождения отмечает народная артистка России Татьяна Догилева. В 2022 году ей исполнилось 65 лет.

Вместе с коллегами и зрителями актрису поздравил и президент страны Владимир Путин. Соответствующая телеграмма появилась на сайте Кремля.

«Уважаемая Татьяна Анатольевна! Поздравляю вас с днем рождения. Талантливая, самобытная актриса, вы создали богатейшую галерею разноплановых, но неизменно интересных, запоминающихся работ. Яркий творческий темперамент и профессиональное мастерство снискали вам признание и искреннюю любовь зрителей», — пишет Владимир Путин.

Глава государства пожелал актриса здоровья и новых творческих успехов.

Напомним, Догилева снималась в фильмах «Вокзал для двоих», «Покровские ворота», «Дети понедельника», «Жмурки», в сериалах «Обычная женщина», «Склифосовский» и «Вампиры средней полосы». Также ее ждет роль в предстоящем космическом фильме «Вызов» Клима Шипенко. Всего фильмография актрисы насчитывает более 120 работ.

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