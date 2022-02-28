Леди Гага в белоснежном платье в пол с ошеломительным декольте произвела фурор на премии

Леди Гага прославилась больше 15 лет назад. Она получила огромную известность и теперь не только поет, но и снимается в кино. Артистка не так давно снялась в фильме «Дома Gucci».

Она обычно регулярно выходит в свет, но из-за пандемии последние два года звезды стала реже выходить в свет. Однако американская певица любит удивлять публику образами. 27 февраля она посетила 28-ю церемонию вручения премии SAG Awards, которая прошла в Санта-Монике.

Примечательно, что на мероприятии собралось много селебрити: Сальма Хайек, Селена Гомес, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч и другие известные персоны.

Однако Леди Гага выделилась из толпы благодаря своему образу. На ковровой дорожке она предстала в белоснежном платье в пол. Наряд Armani Prive с ошеломительным декольте, инкрустированном стразами, подчеркнул формы артистки. Она также сделала легкие серф-локоны и макияж с акцентом на глаза.

Отметим, что на мероприятии появился и Брэдли Купер, с которым певице приписывали роман из-за работы над фильмом «Звезда родилась». Тогда актер расстался с Ириной Шейк. Звезда Голливуда тепло поприветствовал Леди Гагу и даже обнял ее. Он спровоцировал слухи об их новом романе. Однако звезда уже два года состоит в отношениях с предпринимателем Майклом Полански.

Поклонники и коллеги были сражены тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Такую красоту не скрыть», «Ну что за русалка», «Безумно хороша», «Есть чем полюбоваться», «Какое ослепительное декольте», — стали писать пользователи Сети.

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