Девушка на миллион: Ирина Шейк в силуэтном платье с разрезом повеселилась после показала в Лондоне

Модель приняла участие в показе Matty Bovan. А вот вечером она отправилась кататься в машине. В Сети появились пикантные кадры.

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она регулярно выходит на подиум. Не раз Ирина виделась с Натальей Водяновой. Примечательно, что живет она в Нью-Йорке, где растит дочку Лею, которую родила от Брэдли Купера.

С голливудским актером модель рассталась, но он поддерживает с ней дружеские отношения. На этот раз звезда улетела в Лондон, а кроха осталась с папой, который даже выучил русские песни.

Шейк вышла на подиум в рамках Недели моды. Она открыла и закрыла показ Matty Bovan. Модель дефилировала в объемном платье и на каблуках. Она продемонстрировала новую коллекцию. К слову, на мероприятии звезда встретила даже Наоми Кэмпбелл и новозеландскую модель Стеллу Максвелл.

После завершения рабочего дня Ирина решила развеяться. Она повеселилась в компании итальянского модельера Риккардо Тиши. Брюнетка облачилась в силуэтное платье макси цвета шоколада со стразами на декольте. А благодаря разрезу она засветила свои прелести. Шейк была почти без макияжа и с распущенными волосами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 36-летняя модель. Ей адресовали сотни комплиментов. «Наша Ира — краше всех!», «Девушка мечты», «Бесподобные наряды! Но этот просто изумительный», «Вы умеете удивлять», «Природное обаяние», «Какая вы роскошная», — прокомментировали пост подписчики. К слову, с Тиши ей не раз приписывали роман. Однако они дружат уже много лет.

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