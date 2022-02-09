«Браво!»: Леди Гага обратилась к номинантам на «Оскар», в число которых не попала

Певица снялась в главной роли в фильме «Дом Gucci», но знаменитая кинопремия почти не обратила на него внимания.

Объявление номинаций на «Оскар» 2022 года вызвало бурю негодования среди фанатов Леди Гаги. Поклонники певицы возмущены: почему Кристен Стюарт выдвинули на «Лучшую актрису», а исполнительницу главной роли в «Доме Gucci» — нет?

Кстати, американская киноакадемия практически оставила «Доме Gucci» без внимания. У фильма только одна номинация — за лучшие прически и грим.

Леди Гага не стала высказывать какое-либо ехидство по этому поводу. В посте для социальных сетей, который она написала, 35-летняя певица бросилась поздравлять стилиста Фредерика Аспираса, отвечавшего за прически в «Доме Gucci».

«Я очень счастлива за человека, которого называю своим братом, с которым я работала последние 15 лет, за его номинацию в категории «Грим и прически». Фредерик был волшебным, точным, он работе посвятил несколько месяцев до и во время съемок. Он готовил десятки париков месяцами и месяцами, готовил не менее года. Он живой гений. Фредди, мы все так благодарны за то, что просто находимся рядом с твоим талантом, творчеством и щедростью духа», — написала Леди Гага в Instagram.

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Также она обратилась ко всем другим артистам, получившим номинацию на «Оскар».

«Поздравляю вас со всей вашей тяжелой работой, самоотверженностью, вашей номинацией и вашим волшебством. Вы все заслуживаете большого признания за то, что стало действительно красивым пейзажем выступлений и достижений прошедшего года. Ваша самоотверженность во время «ковида», ваши огромные сердца и ваша способность рассказывать удивительные истории — это подарок всему миру в очень трудное для многих время. Поздравляю, друзья. Браво!»

Напомним, что у Леди Гаги уже есть «Оскар» — за песню к фильму «Звезда родилась». Артистка также номинировалась на «Лучшую актрису» за эту картину, но не выиграла.

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