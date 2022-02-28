Фигура «гусеничка»: Водонаева показала свои истинные формы на «Звездах в Африке»

Этот проект ТНТ не только развлекает, но и открывает новые факты об участниках.

27 февраля на ТНТ стартовал второй сезон проекта «Звезды в Африке», который обнажил истинные характеры и внешние данные российских знаменитостей.

Показать себя удалось экс-участнице «Дома-2» Алене Водонаевой. Во-первых, она начала свое участие в проекте с плетения интриг, начав уговаривать актрису Наталью Рудову создавать коалицию из людей среднего возраста. Тем самым возмутив блогера Сашу Стоуна, который дошел до оскорблений, назвав Алену «котярой дряхлой».

Во-вторых, у зрителей появилась возможность оценить настоящую фигуру Алены Водонаевой без прикрас. Даже при довольно тоненьком теле светская львица неожиданно показала формы в виде рельефной гусенички.

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