«Звезды в Африке» и съемки нового сезона: экс-участницу «Дома-2» Водонаеву назвали «дряхлой котярой»

В минувшее воскресенье на телеканале ТНТ вышел в эфир первый выпуск второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Начался он с жуткого скандала.

Дело в том, что экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева начала подбивать актрису Наталью Рудову голосовать против молодых блогеров, чтобы создать коалицию из тех, кто постарше. Такая позиция возмутила Сашу Стоун. Он кинулся оскорблять звезду «Дома-2» Алену Водонаеву.

«Водонаева — котяра дряхлая! Что она говорит, что 20 лет назад стала звездой ТНТ, что? Сколько ей лет, 40?» — говорил Саша Стоун.

Карина Кросс и Валя Карнавал не стали поддерживать беседу, но Стоун не унимался и продолжал унижать Водонаеву, назвав ее никому не интересной дамой.

Саша Стоун начал цепляться к Алене, обвиняя ее в том, что на голосовании та вела себя некорректно, и он хочет защитить свое мужское достоинство. Но Алена Водонаева тут же поставила его на место.

«Саша, ты еще такой молодой, какое достоинство?» — ответила блогеру экс-участница «Дома-2».

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