Сильный ураган сдул съемочную площадку шоу «Звезды в Африке»

Съемочную площадку шоу «Звезды в Африке» в районе Лимпопо разрушил ураган.

«Мощные порывы ветра с проливным дождем срывали навесы, валили деревья и ограждения. В результате полностью разрушена зона лаунжа, где звезды проводили время между испытаниями. Тент, которым была укрыта площадка, порвался и обрушился, сломав опорные конструкции. Вдребезги разбита мебель и другие предметы интерьера. Съемки оказались под угрозой срыва», — сообщили сотрудники канала ТНТ.

На восстановление декораций организаторам проекта потребуется несколько дней, но, к счастью, никто не пострадал. Хотя некоторые участники испытали сильный испуг, особенно блогер Валя Карнавал, которая во время инцидента всерьез опасалась, что погода не успокоится.

Напомним, что в этом проекте российские звезды проходят различные испытания в джунглях, наградой за которые является еда для всей команды. На один день реалити-шоу про выживание превратилось в реальную борьбу со стихией, но срыва съемок не случилось.

Ведущими программы вновь выступили Ольга Бузова и Михаил Галустян. Премьера второго сезона шоу «Звезды в Африке» на канале ТНТ запланирована на 27 февраля.

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