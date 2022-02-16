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«Можно сколько угодно сплетничать»: Водонаева вмешалась в скандал Бузовой и Бородиной

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева обратила внимание на важную деталь.

«Можно сколько угодно сплетничать»: Водонаева вмешалась в скандал Бузовой и Бородиной
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева принимает участие во втором сезоне шоу «Звезды в Африке».

Она решила поддержать ведущую проекта Ольгу Бузову в конфликте с Ксенией Бородиной. В сторис микроблога Алена Водонаева высказалась о профессионализме Ольги Бузовой.

«Обычно не комментирую чужие конфликты (или только у себя на «Ютубе»). Но тут удержаться не могу. Бузова — профессионал в работе. Можно сколько угодно сплетничать о ней, но что касается работы, она молодец — от и до. Те, кто с ней работал, это знают и понимают. И, заметьте, она всегда корректна. И к бывшим коллегам в том числе», — обратила внимание Алена Водонаева.

Алена Водонаева заступилась за Ольгу Бузову
Алена Водонаева заступилась за Ольгу Бузову. Фото: instagram.com/alenavodonaeva/

Напомним, Ольга Бузова и Ксения Бородина обменялись колкими фразами в адрес друг друга — каждая в своем микроблоге. Конфликт вспыхнул из-за мужчин.

Ольга Бузова обижена на Ксению Бородину за то, что мило общалась на проекте с экс-бойфрендом Бузовой Давой. А Бородина в ответ припомнила, как Бузова якобы бегала к продюсерам «Дома-2» с просьбой, чтобы проект вела только она одна.

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«Дом-2»Алена ВодонаеваКсения Бородинановый скандалОльга Бузова