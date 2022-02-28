«Я хотела бы предостеречь»: Маргарита Симоньян призвала всех к спокойствию на фоне событий на Украине

Известная журналистка Маргарита Симоньян разместила в микроблоге обращение к своей аудитории.

Симоньян напомнила всем, что в свое время ей приходилось освещать военные события, и ей хорошо известно, к чему приводят призывы к жестокости.

«Я бывала на войне. И я хорошо помню, что на войне очень легко и быстро озвереть. Я видела, как это происходило с людьми. И это происходило и со мной. Я была тогда даже не молодой, а юной, и отношения с религией у меня были не такие прочные, как сейчас. Я прекрасно помню, как наступает момент этого озверения, когда тебе не жалко никого — ни женщин, ни детей, — это все для тебя коллективный враг», — написала Маргарита Симоньян в микроблоге.

Журналистка предупредила всех о последствиях такого поведения и попросила делать все возможное, чтобы этого не произошло.

«Сегодня я хотела бы предостеречь тех, кто призывает к зверству. Не надо это делать. Мы за что там бьемся? Мы бьемся за историческую возможность остаться нами. Людьми многонациональной России. С многонациональной и при этом русской душой. Благородной, великодушной, непохожей на другие», — заключила Маргарита Симоньян.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.