«И без айфонов жили, и без Парижа обойдемся»: Симоньян заявила, что не переживает о санкциях

Как отметила телеведущая, главное, чтобы не пострадали мирные люди.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram заявила, что она не переживает насчет санкций, изоляции, запретов и курса доллара.

«И без айфонов жили, и без Парижа обойдемся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира — в обоих смыслах слова «мир». Маргарита Симоньян

Как отметила Маргарита Симоньян, у нее есть определенное беспокойство за мирных жителей. Главное, чтобы они не пострадали, потому что эти люди совершенно ни при чем. У нее болит сердце за мирных людей.

Напомним, что Россия 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.

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