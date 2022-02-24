«И без айфонов жили, и без Парижа обойдемся»: Симоньян заявила, что не переживает о санкциях

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram заявила, что она не переживает насчет санкций, изоляции, запретов и курса доллара.
«И без айфонов жили, и без Парижа обойдемся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира — в обоих смыслах слова «мир».
Как отметила Маргарита Симоньян, у нее есть определенное беспокойство за мирных жителей. Главное, чтобы они не пострадали, потому что эти люди совершенно ни при чем. У нее болит сердце за мирных людей.
Напомним, что Россия 24 февраля проводит специальную операцию в Донбассе. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о признании ДНР и ЛНР.
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