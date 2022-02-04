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«Девочек-гимнасток позорно засудили»: Симоньян объяснила, почему не будет смотреть Олимпиаду

Как отметила журналистка, она в любом случае будет болеть за российских спортсменов.

«Девочек-гимнасток позорно засудили»: Симоньян объяснила, почему не будет смотреть Олимпиаду
Маргарита Симоньян. Фото: Globallookpress.com

Журналистка Маргарита Симоньян в Instagram объяснила, почему не будет смотреть трансляции с зимней Олимпиады в китайском Пекине.

Маргарита Симоньян и передача олимпийского огня
Маргарита Симоньян и передача олимпийского огня. Фото: instagram.com/_m_simonyan_/

«Сегодня открываются Олимпийские игры в Пекине. Кажется, совсем недавно мы зажигали огонь в Сочи. После Токио, когда наших девочек-гимнасток позорно засудили, я больше Олимпиаду не смотрю».

Маргарита Симоньян

По словам Маргариты Симоньян, она все равно будет болеть за российских спортсменов. Причем не важно, под каким флагом они будут выступать. Симоньян пожелала удачи и блестящих побед россиянам.

Напомним, что зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Нынешние соревнования примет столица КитаяПекин.

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