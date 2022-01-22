«Иногда дома мы печем хлеб сами»: Маргарита Симоньян поделилась рецептом ржаной чиабатты

По словам телеведущей, приготовить его очень просто.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram разместила рецепт приготовления ржаной чиабатты.

«Иногда дома мы печем хлеб сами. На 330 граммов теплой воды берем шесть граммов дрожжей. Размешиваем в овальной или прямоугольной форме. Добавляем 30 граммов оливкового масла. Засыпаем 300 граммами муки первого сорта, 80 граммами ржаной обдирной муки, семью граммами соли, 20 граммами семян льна и перемешиваем до однородной консистенции». Маргарита Симоньян

По словам Симоньян, далее надо все накрыть пищевой пленкой и оставить тесто в покое на 20 минут. Затем дважды накрыть тесто пищевой пленкой. Все отставить еще на 40 минут. После необходимо перекласть поднявшееся тесто на полотенце и сверху присыпать мукой.

«Делим тесто на две части, формируя две чиабатты. Накрываем полотенцем и оставляем при комнатной температуре еще на 30 минут. Аккуратно перекладываем оба куска на пергаментную бумагу», — заметила Симоньян.

Далее надо включить духовку. Положить пергамент с тестом на противень и создать пар. Для этого налить в нагретую в духовке емкость 100 мл воды и быстро закрыть дверцу. Чиабатта выпекается десять минут с паром при 220 градусах. За десять минут вода должна испариться. Затем выпекаем еще 15 минут до золотистой корочки и даем остыть.

Напомним, что Маргарита Симоньян достаточно часто делится с подписчиками рецептами приготовления разных блюд. Многим подписчикам очень по душе ее рецепты.

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